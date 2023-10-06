رئاسة الجمهورية: كل قطرة دم سقطت في الكلية الحربية ستزيدنا اصراراً على استكمال نصرنا

قالت رئاسة الجمهورية العربية السورية في بيان على صفحتها: يضرب الغدر والإجرام والإرهاب أبناء الوطن، فيُحيل لحظة الفرح والفخر ألماً وحزناً؛ لكنه لن يستطيع يوماً أن يحيل قوتنا إلى ضعف وثباتنا إلى تراجع وإيماننا إلى شك.

وتابعت في بيانها الصادر إبان حادثة الإعتداء الإرهابي على حفل تخريج الطلاب الضباط في الكلية الحربية بحمص: إن كل قطرة دم سقطت أمس في الكلية الحربية بحمص، وعلى الرغم من الألم الكبير الذي حملته معها، فإنها ستزيدنا قوةً وتماسكاً وإصراراً على استكمال نصرنا. وختمت بيانها بتمني الرحمة للشهـداء والدعاء بالشفاء للجرحى، والعزاء لعائلات شهـداء الكلية الحربية.