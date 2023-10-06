مجلس الشعب: الاعتداء الإرهابي نفّذته أيادٍ إرهابية بدعم لا محدود من أعدائنا
دمشق- سانا
أدان مجلس الشعب بأشد العبارات العمل الإجرامي الإرهابي الخبيث والجبان الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص.
وذكر المجلس في بيان، أن هذا الاعتداء الإرهابي جريمة نكراء نفذتها أياد إرهابية رخيصة وخسيسة وجبانة بدعم لا محدود من العدو الصهيوني والاحتلال الأمريكي والتركي الغادر ومن يدور في فلكهم، وما هذه الجريمة إلا دليل ساطع على الحقد الدفين تجاه الشعب السوري عموما ومؤسسة الجيش العربي السوري خصوصا بعد أن اذاقهم أبطال الجيش مرارة الهزيمة، واستطاعوا تحقيق الانتصار تلو الآخر على مدى السنوات الماضية.
وطالب البيان جميع الاتحادات والمنظمات البرلمانية العربية والإقليمية والدولية والمجالس والبرلمانات الوطنية بشجب هذا الاعتداء وإدانته انطلاقاً من مسؤولياتها الإنسانية والقانونية والأخلاقية، كما طالب قوات الاحتلالين الأمريكي والتركي اللا قانونية وغير الشرعية بالخروج الفوري من الأراضي السورية ومساءلتهم ومحاسبتهم لتمويلهم ودعمهم المجموعات الإرهابية في جرائمها الوحشية بحق أبناء شعبنا السوري، والاستمرار في سرقة خيراته وثرواته الوطنية بغية إطالة أمد وجودهم، وتحقيق مصالحهم الدنيئة على حساب دماء السوريين الأبرياء ومعاناتهم.
واختتم المجلس بيانه بالترحم على شهداء حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية الأطهار وشهداء سورية الأبرار، مؤكدا أن سورية الصامدة بشعبها الأبي وجيشها البطل وقيادتها الحكيمة ستبقى عصية على الإرهاب والمعتدين.
.. الاتحاد العام لنقابات العمال يستنكر الاعتداء
بدوره، استنكر الاتحاد العام لنقابات العمال بشدة الجريمة الإرهابية العدوانية، مؤكداً أن هذا الفعل الإجرامي الجبان دليل قاطع على عجز هؤلاء المجرمين التام، وفشلهم الكامل في تأخير تعافي سورية.
وبين الاتحاد في بيان، أن هذا الفعل الإرهابي الذي أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء هدفه عرقلة الانتصارات الميدانية والخطوات الاقتصادية والنجاحات الدبلوماسية والسياسية المتحققة على طريق استعادة مكانة سورية الفاعلة في محيطها العربي ودورها في محور المقاومة العالمية المناهضة لقوى الهيمنة والإرهاب، داعيا جميع المنظمات والمراكز النقابية العالمية إلى شجب وإدانة هذا العمل الآثم ومرتكبيه، ومحاسبة داعمي هذه المجموعات الإجرامية الإرهابية.
وأشار الاتحاد إلى أن هذا الاعتداء الإرهابي الغادر هو فعل إجرامي بشع ضدّ القيم الإنسانية وينتهك المواثيق والقوانين والأعراف الدولية كافة، مؤكداً أن هذه الأفعال الإجرامية لن تزيد جماهير عمالنا وشعبنا إلا تمسكاً بنهجنا الوطني خلف جيشنا الباسل نحو تحقيق الانتصار الناجز بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.