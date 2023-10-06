يوفنتوس يستضيف جاره تورينو في ديربي ديل مول التاريخي

تستعدّ مدينة تورينو غداً السبت لاحتضان موقعة مميزة عندما يستضيف فريق يوفنتوس الرابع على سلم الترتيب جاره وغريمه تورينو العاشر على أرضية ملعب الأليانز أرينا في تمام السابعة مساءً ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، وتمثل هذه المباراة واحدة من أقوى ديربيات إيطاليا المعروفة عالمياً إلى جانب ديربي ميلان وديربي جنوى، ويعرف أيضاً باسم ديربي ديل مول، تكريماً لأحد المعالم الرئيسية لمدينة تورينو، وهو متحف مولي أنتونيليانا، وقد سُمّي تيمناً بالمهندس الذي بناه أليساندرو أنتونيلي.

ويرجع العداء التاريخي بين الفريقين إلى البدايات في كرة القدم الإيطالية عندما انفصل بعض من أعضاء نادي يوفنتوس عنه وقرّروا تكوين نادٍ آخر يحمل اسم المدينة، وكان ألفريدو ديك هو الذي دعا إلى الانفصال عن نادي اليوفي، وبعد ذلك كان دائماً ما يكثر التحدث للإعلام ويثير العداء أكثر ما بين جماهير الفريقين، إضافةً إلى وجود فوارق طبقية بين الناديين، ففريق تورينو يمثل الطبقة العامة وفريق يوفنتوس يمثل الطبقة الغنية.

أول مباراة ديربي أقيمت عام 1907 في مدينة تورينو، وكلّ من يتابع كرة القدم سيقول متأكداً إن الغلبة في هذا الديربي للسيدة العجوز، فهو النادي الأول تقريباً في إيطاليا، وهذا صحيح بالفعل، ولكن في بداية هذا الديربي كانت هناك مباريات شهيرة ما بين الفريقين، فأكبر فوز في هذه المباريات كان من نصيب تورينو عندما فاز عام 1912 بنتيجة 8-0، وأكبر فوز لفريق يوفنتوس على تورينو كان بنتيجة 6-0 عام 1952، لم يستطع فريق يوفنتوس الفوز على تورينو منذ عام 1973 حتى عام 1979، أما بالنسبة للهدافين فيتصدّر اللاعب جيامبيبرو بونابيرتي لاعب يوفنتوس قائمة الهدافين برصيد 14 هدفاً، أما في فريق تورينو فيأتي اللاعب باولينو بوليتشي برصيد 9 أهداف.

أما عن المواجهات ما بين الفريقين، فقد تقابل الفريقان 277 لقاء فاز اليوفي في 93 لقاء بينما فاز تورينو في 72 لقاء وتعادل الفريقان في 62، أما عن أهم المواجهات فكانت في الدوري الإيطالي، حيث تقابل الفريقان بـ162 لقاء فاز اليوفي في 67 لقاء وتعادل في 46 لقاء وفاز تورينو في 49، وفي بطولة الكأس تقابلا في 16 مباراة فاز يوفنتوس في سبعة لقاءات وفاز تورينو بـ4 وتعادلا في خمسة لقاءات.