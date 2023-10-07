أكثر من 21 مليار عقود تنفيذ مدارس بطرطوس

طرطوس – دارين حسن

أوضح مدير الخدمات الفنية المهندس أحمد سليمان أنه تمّ الإنتهاء من تنفيذ مدرسة دوير الشيخ سعد والتي تضم 24 قاعة وقد وضعت في الاستثمار بكلفة تزيد عن 600 مليون ليرة سورية، كما يستمر العمل في 21 مدرسة تضم 188 قاعة، إضافة إلى مدرسة الشيخ سعد غربي وثانوية رياض حجار وبيت العياط، وبيت عليان وملحق مدرسة ذات النطاقين، بقيم عقدية قدرها 10.5 مليار، مبيناً أنه يوجد ١١ مدرسة قيد التصديق الفني والإعلان تضم 114 قاعة بقيمة عقدية قدرها 10.5 مليار.

وفي سياق متصل، لفت مدير الخدمات إلى استمرارية العمل في خطة تعبيد طرق زراعية لعام 2022 في مختلف مناطق المحافظة بطول إجمالي 12.76 كم.

وفيما يتعلق بقطاع الإسكان والمرافق، فقد أوضح سليمان أن عدد المخططات التنظيمية المخططة للعام الحالي 74 مخططا تنظيميا بمساحة 14717 هكتاراً، وهي قيد التنفيذ بنسب تتراوح بين 25 – 90 %