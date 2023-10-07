اتحاد الكتاب العرب: دماء شهداء الكلية الحربية نبراس ينير درب اجتثاث الإرهاب

وقال الاتحاد في بيان: إن ما أصاب الشعب السوري باستشهاد ثلة من خيرة أبنائه من طلاب الكلية الحربية في حمص، كارثة وطنية كبيرة أصابت كل وطني سوري أينما وجد.

وطالب الاتحاد بضرورة اجتثاث بقايا الإرهابيين وداعميهم أينما كانوا، مؤكداً أن هذه الفاجعة الدامية يجب أن تدفعنا إلى المضي قدماً في استئصال آفة الإرهاب، والقضاء على بؤره في أنحاء سورية والعالم.

وأضاف الاتحاد: “إن دماء شهداء الكلية الحربية ستبقى منارة تضيء حياة الشعب السوري الأبي، ونبراساً ينير درب الحرية والتحرير من رجس الاحتلال والإرهاب، وإن هذا اليوم سيبقى جرحاً غائراً في الجسد السوري الرافض للهزيمة والمتمسك بدولته الوطنية ومبادئه التي لا يمكن التنازل عنها تحت أقسى الظروف وأصعبها، ولن تندمل جراحه إلا بالقضاء على الإرهاب وأدواته، واستعادة الأراضي السورية المحتلة جميعها”.