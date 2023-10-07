ارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه إلى 300 قتيل وأكثر من 1452 مصاباً في “طوفان الأقصى”

واقتحم المقاومون الفلسطينيون عدداً من المستوطنات المحاذية للقطاع، واندلعت اشتباكات مع جنود الاحتلال ومستوطنيه فيها، حيث تمكن المقاومون من قتل وإصابة المئات من جنود الاحتلال ومستوطنيه وأسر العشرات، والسيطرة على آليات للاحتلال وإدخالها إلى قطاع غزة.

وأقرت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي بأن عدداً غير مسبوق من الصواريخ استهدف مستوطنات الاحتلال، كما أقرت بمقتل 100 جندي ومستوطن على الأقل، وإصابة أكثر من 1000، وبأن المقاومة الفلسطينية تمكنت من أسر عشرات الجنود والمستوطنين خلال عمليتها في المستوطنات المحاذية للقطاع.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 198 فلسطينياً، وإصابة 1610 جراء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع، فضلا عن دمار كبير في الممتلكات والمنازل والبنى التحتية فيه.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة حالة الطوارئ في كل مستشفيات الضفة الغربية، لاستقبال الجرحى من قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال المتواصل، بينما خرج آلاف الفلسطينيين في مسيرة حاشدة بمدينة رام الله في الضفة الغربية دعماً لعملية “طوفان الأقصى”، فيما أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الشعب الفلسطيني يدافع عن نفسه بمواجهة إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقتٍ سابق، قامت المقاومة الفلسطينية اليوم بعملية نوعية بأسر 35 من جنود الاحتلال من المواقع والمستوطنات وسط مقتل عشرات الجنود والمستوطنين الإسرائيليين، بينهم رئيس المجلس الإقليمي في مستوطنات “شاعر هنيغيف” أوفير ليفنيشتاين.