الدول الشقيقة تواصل إداناتها للإعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص

بيروت – الخرطوم – سانا

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج ضباط الكلية الحربية بمدينة حمص، وأسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها وصادق المواساة لسورية شعباً وحكومة على المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

بدورها أدانت وزارة الخارجية السودانية العدوان الإرهابي الآثم على حفل تخريج الكلية الحربية بمدينة حمص، والذي راح ضحيته عدد من الشهداء المدنيين والعسكريين.

وقالت الوزارة في بيان: إنها “تعرب عن تضامنها مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة ضد هذا العدوان الغاشم، كما تتقدم بالتعازي الصادقة للقيادة والحكومة والشعب السوري الشقيق ولأسر الضحايا”.