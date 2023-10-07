ضربات مركزة على مواقع الإرهابيين في ريفي حلب وإدلب

وقد سقطت ثلاث قذائف أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف اللاذقية الشمالي في الأراضي الزراعية التابعة لقرية كفرية، وعلى قرية الرويمية أدت إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح، أحدهم إصابته خطيرة، تم إسعافهم إلى مشافي مدينة اللاذقية. وأدت الاعتداءات أيضاً إلى تضرر الشبكة الكهربائية في محيط قرية كفرية، وأحد المنازل في قرية الرويمية. وقد تفقد محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال الإجراءات الطبية والاسعافيّة المقدّمة للمصابين في أقسام العناية الاسعافية.

وذكرت شركة كهرباء اللاذقية أنّ الورشات الفنية تقوم حالياً بإصلاح ما تضرّر من مكوّنات الشبكة.

وتعبيراً عن الوفاء لجيشنا الباسل، ودعماً لجرحى الاعتداء الإرهابي الحاقد على الكليّة الحربية في حمص، توافدت جموع المواطنين من فعاليات أهلية وجمعيات خيرية ومجالس محليّة إلى مركز نقل الدم في اللاذقية للتبرع بالدم.

وأكد المشاركون في الحملة التطوعية أنّ التبرع بالدم للجرحى هو أقلّ مايمكن تقديمه لأبطال حماة الديار الذين نزفوا الدماء في سبيل الوطن.

وقال رئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس حسين زنجرلي: دماؤنا نقدمها رخيصة لأجل جرحى الجيش الذين ضحّوا في سبيل وطننا الغالي، ومهما حاول الأعداء الحاقدون استهداف هؤلاء الأبطال بإرهابهم ، فنحن نقف جنباً إلى جنب معهم.

بدوره قال الدكتور عمار زين العابدين عضو المكتب التنفيذي في مجلس مدينة اللاذقية : ببالغ الفخر والاعتزاز بجيشنا العربي السوري الباسل جئنا إلى مركز نقل الدم لنعطي دماءنا لهم، ولرفد مركز نقل الدم بكل ما يحتاجه من دماء لأجل تغطية احتياجات المشافي، وهذا التبرع هو واجب وطني علينا نعبر من خلاله عن حبنا الكبير لسورية الغالية الثابتة الصامدة المنتصرة بشعبها وجيشها وقائدها.

وتابع: كما نعبّر عن استنكارنا الشديد للاعتداء الإرهابي الجبان الذي أودى بحياة عسكريين ومدنيين أبرياء.

وأكدت المتبرعة رانيا قلجينو (أخت لشهيدين) أن سورية تحيا وتنتصر بأبنائها. لقد نشأنا في ربوع وطننا الآمن، وأكلنا من خيراته، وواجب علينا تلبية النداء لحمايته والذود عنه مهما عظمت التضحيات، والنصر حليفنا لا محالة.

وأكد عدد من المتبرعين أنهم جاؤوا اليوم للوقوف إلى جانب إخوتهم الجرحى، وللتعبير عن دعمهم ومساندتهم في مصابهم، والحرص على المشاركة في حملات التبرع بالدم، لدعم جرحى الجيش في حربه ضد الإرهاب، لضمان حياة حرة وكريمة لأبناء الوطن.

بدوره أكد عضو المكتب التنفيذي في مجلس مدينة اللاذقية رامز الكشي أن حملة اليوم هي رسالة تضامن وتأكيد على وحدة السوريين وتكاتفهم وتآلفهم في أوقات الشدائد، رغم هول المصاب الذي أدمى القلوب، لافتاً إلى أن الشعب السوري سيكمل مسيرة النصر التي سطرها شهداؤنا الأبطال بدمائهم الطاهرة.

وأكد أحمد برو رئيس الجمعية السورية الخيرية لأورام الثدي أهميّة التبرع بالدم لناحية تأمين احتياجات المؤسسات الصحية وإنقاذ حياة الكثيرين، لأنه مهما قدمنا فهو قليل مقارنةً بالتضحيات التي يقدمّها الجيش العربي السوري في سبيل الوطن ودفاعاً عن ترابه .