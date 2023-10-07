فعاليات الحسكة تشارك في واجب العزاء بشهداء الكلية الحربية

الحسكة – إسماعيل مطر

بمشاركة من جميع الفعاليات الحزبية والعسكرية والدينية والنقابية والمجتمعية في الحسكة، أُقيم مجلس عزاء من قبل مجلس المحافظة للشهداء الذين ارتقوا نتيجة الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية في حمص.

وأكد الرفيق المهندس تركي عزيز حسن أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي أن هذا الفعل الإجرامي الذي ارتكبه الإرهابيين مدانٌ بجميع الشرائع القانونية والأخلاقية والدينية، وهو عمل جبان لكنه لن يثنينا عن مواصلة المقاومة، كما أنه تأكيد على صوابية الموقف السوري في اجتثاث الإرهاب وداعمية.

وتابع: إن هؤلاء القديسين الذين ارتقوا إلى جوار ربهم هم نجوم ستضيء الدروب للأجيال القادمة، معبرين عن عقيدتهم الخالصة في الدفاع عن الوطن والتضحية في سبيله.

وبين أن السوريين مصممين على النصر المؤزر والأكيد بقيادة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد، الأمين العام للحزب البعث العربي الاشتراكي.

بدوره، عيد سالم الصالح رئيس مجلس المحافظة، أشار إلى أن هذا المصاب الجلل الذي أصاب السوريين جميعاً سيزيدهم تمسكاً وتجذراً بالوطن وقوة وعزيمة على دحر الإرهاب وداعمية على امتداد الجغرافيا السورية.

ولفت إلى أن هذا العمل الإرهابي سوف يزيد من الإلتحاق بالآلاف من الشبان إلى الكلية الحربية وغيرها من منشآت مصانع الرجال والبطولة في الجيش العربي السوري، لرفده بكوادر شبابية قادرة على مقاومة الإرهاب وأعوانه وأدواته العميلة والدفاع عن أهلهم وأرضهم.

ولفت محمد حسناوي الجدوع، شيخ عشيرة البو خطاب، قبيلة الجبور، إلى أن هذه الفاجعة أصابت جميع السوريين، وأدمت القلوب، وهي تعبّر عن الحقد والكراهية من التنظيمات الإرهابية التي امتهنت القتل والتدمير،داعياً إلى الرد العنيف من قبل بواسل الجيش على تلك التنظيمات عبر ضربات موجعة تدك جحورهم وأوكارهم .