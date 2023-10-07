قيادة الحزب تتلقّى برقيات تعزية من أحزاب عربية وأجنبية صديقة

دمشق – البعث

تلقّت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي برقيات تعزية من أحزاب وقوى سياسية عربية عدّة، وأحزاب أجنبية صديقة، بشهداء الا عتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص يوم الأربعاء 5 تشرين الأول 2023.

وقد عبّر السيد ديمتري سابلين رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الروسية السورية في مجلس الدوما الروسي، عن عمق تعازي الشعب الروسي وحزب روسيا الموحدة الصادقة والحارة للسوريين ولأهالي وأقارب الضحايا، وقال: ” إن المنظمات الإرهابية التي قامت بهذه الجريمة يجب ألّا تفلت من العقاب”.

وأضاف: “حربنا ضد الشر العالمي لم تنته بعد، ولكنني على ثقة تامة من انتصارنا الشامل”، مؤكداً أنّ روسيا الاتحادية وحزب روسيا الموحدة يؤكدان وقوفهما من جديد إلى جانب سورية وحزب البعث.

بدوره، قدّم السيد عمار الموسوي مدير العلاقات العربية والدولية في حزب الله، أحرّ التعازي للشعب السوري بضحايا الاعتداء الآثم، مؤكداً إدانته الشديدة لهذا العمل المجرم ولمن يقف خلفه من جماعات إرهابية ومن دول داعمة لها وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية والنظام التركي والكيان الصهيوني.

من جانبه د. أحمد مجدلاني الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، توجه ببرقية للسيد الرئيس بشار الأسد، الأمين العام للحزب، عبّر خلالها عن إدانة أعضاء المكتب السياسي بالجبهة للاعتداء الإرهابي، مؤكدين عمق تعازيهم الحارة والمواساة لارتقاء مئات الضحايا والجرحى.

من جهتها نعت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية في بيان لها، شهداء الكلية الحربية، وقال الأمين العام للأمانة قاسم صالح: “إننا ندين بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء التي تحمل بصمات صهيونية وإرهابية تجعل جميع الدول الداعمة لهذه المجموعات وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والكيان الصهيوني”.

كما أدانت القيادات القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في اليمن ولبنان وفلسطين والأردن، الاعتداء الإجرامي على الكلية الحربية، مقدمةً تعازيها للقيادة المركزية للحزب في سورية وللشعب السوري ولأسر الشهداء والجرحى، ومؤكدة جميعها وقوفها إلى جانب سورية ضدّ هذه الجريمة التي تعكس مدى وحشية من يقف وراءها، والتي تعبر عن الحقد الدفين ضدّ الشعب السوري وجيشه.

من ناحيتها، أدانت الأحزاب التقدمية الأردنية في بيان مشترك لها الاعتداء الإرهابي، معبّرة عن تعازيها لأسر ضحايا العدوان ولسورية الشقيقة، وداعية هي وقوى أردنية أخرى، إلى المشاركة في وقفة تضامنية أمام السفارة السورية في عمان، يوم غدٍ الأحد لتقديم واجب العزاء والتعبير عن تضامن الشعب الأردني وغضبه على الجريمة البشعة.

وفي السياق ذاته، أدانت القوى السياسية اليمنية الهجوم الإرهابي، وقالت أحزاب “اللقاء المشترك” اليمنية: “إن قيام التنظيمات التكفيرية بهذا العمل الإجرامي المدان هو بإيعاز أمريكا أم الإرهاب، فهي من تحتل أجزاء من سورية وتنهب نفطها وتدعم هذه المجاميع التكفيرية”.