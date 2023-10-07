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7-أكتوبر-2023
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فعاليات الحسكة تشارك في واجب العزاء بشهداء الكلية الحربية
نجوم مضيئة في السماء
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أكثر من 21 مليار عقود تنفيذ مدارس بطرطوس
“لا أختار تفعيلة البحر بل أترك الأمر على سجيته”.. حوار مع الشاعر فارس دعدوش
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بشار المحمد
7-أكتوبر-2023
أكثر من 21 مليار عقود تنفيذ مدارس بطرطوس
نجوم مضيئة في السماء
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