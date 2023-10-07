7-أكتوبر-2023
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لافروف في رسالة إلى المقداد يدين الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية

بشار المحمد

موسكو- سانا   

أدان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص أمس الأول.

وقال لافروف في رسالة إلى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد، تلقت سانا نسخةً منها اليوم: شعرت بالحزن العميق عندما عرفت عن التداعيات المأساوية للهجوم الإرهابي على الكلية الحربية في مدينة حمص، في الخامس من هذا الشهر أثناء حفل تخريج الطلاب.

وأضاف لافروف: أستنكر هذه الجريمة اللاإنسانية بشدة، وأرجو أن تنقلوا تعازينا المخلصة وعبارات التعاطف لذوي الشهداء، وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين.

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