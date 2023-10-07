لافروف في رسالة إلى المقداد يدين الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية

وقال لافروف في رسالة إلى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد، تلقت سانا نسخةً منها اليوم: شعرت بالحزن العميق عندما عرفت عن التداعيات المأساوية للهجوم الإرهابي على الكلية الحربية في مدينة حمص، في الخامس من هذا الشهر أثناء حفل تخريج الطلاب.

وأضاف لافروف: أستنكر هذه الجريمة اللاإنسانية بشدة، وأرجو أن تنقلوا تعازينا المخلصة وعبارات التعاطف لذوي الشهداء، وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين.