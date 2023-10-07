لا تزال المخاوف قائمة بشأن المياه السامة في اليابان

ترجمة: عائدة أسعد

أثارت المياه الملوثة نووياً المنبعثة من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية المعطلة إلى المحيط الهادئ مخاوف داخل اليابان وخارجها ومع ذلك، تخطط طوكيو لإطلاق ثاني للمياه من المحطة هذا الأسبوع.

فقد قالت ميتشيكو أوينو، 64 عاماً، وهي امرأة تعيش في مقاطعة تشيبا: “لا يزال هناك عدد من المواد المشعة في المياه الملوثة وأنا قلقة حقاً بشأن قضايا السلامة والصحة التي قد تنشأ عن التصريف في المحيط”. كما قالت مايومي شيراكورا، وهي من سكان طوكيو تبلغ من العمر 74 عاماً: “من الخطأ القول إن المياه الملوثة آمنة لمجرد أنها تمت معالجتها ولا يزال هناك الكثير من المواد المشعة في المياه، وهذا ما يكشف حقيقة أن المياه خطيرة.”

وحسب شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، مشغل محطة فوكوشيما، فإن الإطلاق الثاني سيبدأ في الخامس من الشهر الحالي وعلى غرار المرحلة الأولى، سيتم إطلاق حوالي 7800 طن متري من المياه المخزنة في الخزانات إلى المحيط على مدار 17 يوماً.

وقد تم إجراء قياس سريع لتركيز التريتيوم في مياه البحر مؤخراً في 10 مواقع على بعد 3 كيلومترات من محطة فوكوشيما، ولكن منذ أن بدأت في إطلاق المياه الملوثة في المحيط في 24 آب، لم تقم الشركة بتحديث المعلومات المتعلقة بعينات مياه البحر في العديد من المواقع البحرية الأخرى.

وفي الوقت نفسه، تراجعت ثقة الجمهور في شركة تيبكو والحكومة اليابانية، بسبب مشاكل الاستجابة الطارئة لحادث فوكوشيما النووي في آذار 2011 والتخلص من المياه السامة، فقد قال إيكوكو تاميجوتشي، أحد سكان طوكيو البالغ من العمر 64 عاماً: “لقد قالوا إن المياه آمنة، لكنهم يكذبون وأنا لا أصدق ذلك ومن المرجح أن يتسبب ما تفعله الحكومة اليابانية وشركة تيبكو في أضرار جسيمة، ليس فقط للمواطنين اليابانيين ولكن أيضا للعديد من الأشخاص في الخارج وأعتقد أنهم يخفون شيئا ما عمداً”.

أيضاً أكد هيكارو أمانو، مستشار مختبر قياس نويدات أشعة بيتا التابع لمركز قياس الإشعاع التابع لمواطني إيواكي أنه من غير المعروف عدد المواد السامة الموجودة في المياه السامة التي تتم معالجتها بواسطة نظام معالجة السوائل المتقدم، وهو نظام لإزالة النويدات المتعددة ومعروف أيضاً باسم تاراشين. وذكرت شركة تيبكو أنه إذا مرت المياه الملوثة عبر جبال الألب، فإنها ستفي بالمعايير التنظيمية، باستثناء التريتيوم ومع ذلك فقد كشفت تقارير إعلامية أن المواد المشعة، بخلاف التريتيوم، ظلت في الماء بمستويات أعلى من المعايير التنظيمية. وبعد ذلك، أقرت شركة تيبكو بأن نحو 70 بالمئة من المياه المخزنة في الخزانات تحتوي على تركيزات تزيد على 60 نويدات غير التريتيوم، وهو ما يتجاوز المعايير التنظيمية لإطلاقها في البيئة ثم اقترحت الشركة معالجة ثانوية لـ ALPS قبل الإغراق.

ومع ذلك، قال الخبراء أنه لا يمكن إزالة معظم نويدات التريتيوم بالكامل من المياه الملوثة حتى بعد المعالجة الثانوية وعلاوة على ذلك، قامت شركة تيبكو بتحليل جزء صغير فقط من الخزانات، مع التركيز في المقام الأول على الطبقة العليا من المواد الطافية في الخزانات لكن أكد الخبراء أن الحمأة والرواسب عالية التركيز في الطبقات السفلية ولم يتم فحصها بشكل كاف.

كما نوه كانا ميتسوتا، المدير التنفيذي لمنظمة أصدقاء الأرض اليابانية، وهي منظمة غير حكومية إلى أنه نظراً لتنوع تركيز المواد المشعة في مجموعات الخزانات الثلاث، فمن المشكوك فيه ما إذا كانت هذه تمثل حقا إمدادات المياه الملوثة بأكملها وما يجب أخذ الحذر بشأنه هو أن المياه الملوثة المعالجة تمتزج مع مياه التبريد من الحطام الذي ذاب فيه الوقود وبما أنها تتلامس بشكل مباشر مع الحطام، فإنها تحتوي على مواد مشعة مختلفة.