مقتل عشرات الجنود والمستوطنين وأسر 35 آخرين باقتحام المقاومة لمستوطنات “غلاف” غزة

الأرض المحتلة – وكالات

قامت المقاومة الفلسطينية اليوم بعملية نوعية في محيط قطاع غزة أدّت الى أسر 35 من جنود الاحتلال من المواقع والمستوطنات وسط مقتل عشرات الجنود والمستوطنين الإسرائيليين، بينهم رئيس المجلس الإقليمي في مستوطنات “شاعر هنيغيف” أوفير ليفنيشتاين.

كما أعلنت كتائب القسام السيطرة على “كيبوتس” وموقع “كرم أبو سالم” العسكري شرقي رفح بعملية اقتحام.

وأوضحت مشاهد نشرها الإعلام الحربي لكتائب الشهيد عز الدين القسام الاستيلاء على كيبوتس وموقع كرم أبو سالم شرقي رفح، وأظهر الفيديو عدداً من جثث جنود الاحتلال في الكيبوتس المحصّن، الذي اخترق المقاومون جدرانه وتقدموا إليه بواسطة الدراجات النارية.

بدورها، سرايا القدس أعلنت في عملية مشتركة ضمن معركة “طوفان الأقصى”، أنّ كتيبة طولكرم وكتائب شهداء الأقصى يهاجمون حالياً مستوطنة بيت حيفر.

كما أكّدت معلومات إصابة قائد شرطة الاحتلال بالمنطقة الجنوبية برصاص المقاومين في مستوطنة سديروت، فيما أذاعت وسائل إعلام إسرائيلية بلاغاً للشرطة يدعو المستوطنين في القدس المحتلة إلى دخول منازلهم وعدم التجول في الشوارع.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ “ما يزيد على 150 إصابة إسرائيلية موجودة حالياً في المستشفيات في الجنوب”.

كذلك تحدثت تقارير عن أعداد غير مسبوقة من القتلى من جنود وشرطة ومستوطني الاحتلال.

إلى ذلك، أظهرت مشاهد سحب الاحتلال لقدرات عسكرية من المناطق القريبة من أماكن الاشتباكات داخل غلاف غزة بينها طائرات حربية، خشية استيلاء المقاومين عليها أو تدميرها.

كما أكدت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أنّ “واقع نجاح حماس في المفاجأة أفضل الاستخبارات في العالم والسيطرة.ط على الحدث لعدة ساعات لن يمحى بسرعة من وعي اللاعبين في المنطقة”.

وأشارت إلى أنه “حتى دقائق قليلة مضت، كنا مقتنعين بأن حماس غير قادرة على مفاجأة دولة (إسرائيل) أو إحراجها. حسناً، كنا مخطئين”.

وأكّدت “معاريف” أنّ “المقاومة الفلسطينية فازت بالفعل بهذا الحدث. والحقيقة أنها تمكنت من مفاجأة أفضل المخابرات وأكثرها خبرة في العالم، بينما قامت بضخّ عشرات المقاتلين إلى داخل إسرائيل، ما أدّى إلى مقتل عدد غير قليل من المدنيين والاستهزاء بأقوى نظام أمني في الشرق الأوسط وأحد أكثر اللاعبين خبرة وتطوراً في العالم” على حد تعبير الصحيفة.