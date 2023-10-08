إدانات دولية للاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية ودعوات للتضامن مع الشعب والحكومة السورية

تتواصل الإدانات الدولية من الجهات الرسمية أو القوى السياسية الوطنية للعمل الإرهابي الجبان الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص.

وفي السياق أدانت كوبا الاعتداء الإرهابي، معربةً عن تضامنها مع الشعب والحكومة السورية.

وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في حسابه على منصة أكس: “كوبا تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع خلال حفل تخريج طلاب الأكاديمية العسكرية في حمص، ونعرب عن تضامننا الكامل مع الشعب والحكومة السورية وتعازينا القلبية لعائلات وأصدقاء الضحايا”.

كذلك أدانت جمعية الصداقة الكوبية العربية بشدّة الاعتداء الإرهابي، معربةً عن أحرّ تعازيها للحكومة والشعب السوري وعائلات الشهداء، ومجدّدة دعمها وتضامنها مع سورية في المعركة التي تخوضها ضدّ الإرهاب للحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة شعبها.

بدوره أدان الاتحاد العربي في كوبا بأشد العبارات هذا الاعتداء الإرهابي، وتقدّم بأحر التعازي والمواساة إلى أسر وأصدقاء الضحايا، معرباً عن تضامنه الكامل مع الشعب السوري الصديق ضد هذه الأعمال العدوانية.