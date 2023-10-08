إلغاء عشرات الرحلات الجوية الدولية من وإلى “إسرائيل”.. وبولندا تستعد لإجلاء رعاياها

وارسو – باريس – سانا

أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشاك أن قواته تستعد لإجلاء مواطني بلاده من الأراضي الفلسطينية المحتلة على خلفية التصعيد الأخير.

ووفقاً لموقع “آر تي” كتب بلاشاك عبر منصة إكس: أن “الجيش البولندي يستعد لإجلاء البولنديين من (إسرائيل)، وسيتم إرسال طائرات من طراز سي – 130 لنقل مواطنينا”.

إلى ذلك، أعلنت شركات طيران عديدة إلغاء رحلاتها من وإلى “إسرائيل”، وذلك على خلفية عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية صباح السبت.

وذكرت “ا ف ب” أن شركة لوفتهانزا الألمانية ألغت رحلاتها من وإلى “تل أبيب” حتى الإثنين ضمناً، كما اتخذ فرعها البلجيكي “براسلز إيرلاينز” القرار ذاته.

وقالت الشركة: إنها “مستعدة للتعاون مع السلطات لتنظيم عمليات إعادة أو رحلات إغاثة”، فيما أوضح متحدث باسمها أنه “لا يمكن التكهن بتطور الوضع”، وأن الشركة ستقوم بمراجعة الوضع صباح الاثنين لاتخاذ قرار.

من جهتها، شركة “إير فرانس كاي إل إم” علقت رحلاتها حتى إشعار آخر، حيث تسيّر عادة رحلتان يومياً وأوضحت المتحدثة باسم الشركة أنه “تم اتخاذ تدابير تجارية تسمح للزبائن بإرجاء رحلاتهم أو إلغائها دون تكبد رسوم”.

كذلك أعلنت شركة “ترانسافيا” الهولندية فرع “إير فرانس كاي إل إم” إلغاء كل رحلاتها من مطاري باريس أورلي وليون سانت إكزوبيري الأحد.

وفي السياق ذاته، أعلنت الشركة الإيطالية “إيتا إيروايز” إيقاف رحلاتها الأحد “حفاظاً على سلامة الركاب والطواقم”.

وألغت الشركة البولندية “لوت” رحلاتها السبت دون أن تورد أي معلومات حول الأيام التالية، فيما أعلنت الشركة اليونانية “إيجيان” تعليق كل رحلاتها من وإلى مطار “بن غوريون” في “تل أبيب” السبت ولـ 48 ساعة.

أيضاً شركة سويس أعلنت تعليق رحلاتها اعتباراً من مساء السبت وحتى إشعار آخر، كما أعلنت الشركة النمساوية “أوستريان إيرلاينز، إلغاء كل رحلاتها حتى الإثنين، مشيرةً إلى أنها تدرس “الوضع بصورة متواصلة”.

الشركة المجرية ويز إير أعلنت أيضا إلغاء كل رحلاتها الاحد، لافتةً إلى أنها ستعلن قرارها في الوقت المناسب بشأن رحلات الأيام القادمة، فيما علقت شركة الطيران الكندية “إير كندا” اعتباراً من الاحد ولـ 48 ساعة كل رحلاتها من تورونتو ومونتريال، وفق ما أعلنت الحكومة الكندية.