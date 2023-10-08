الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط كفر شوبا

قصف الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية محيط بلدة كفرشوبا جنوب لبنان، وأمر بإغلاق المنتجعات السياحية القريبة من الحدود مع لبنان.

وفي الأثناء تم استهداف موقعين لجيش الاحتلال الإسرائيلي في رويسات العلم والرادار في مزارع شبعا المحتلة.

بدورها قالت المقاومة الوطنية في لبنان: إن “مجموعات الشهيد عماد مغنية تستهدف 3 مواقع للاحتلال الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة

المقاومة الوطنية”.

وتابعت: المواقع المستهدفة هي موقع الرادار وزبدين ورويسات العلم، مضيفةً: إن “الهجوم كان بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة وتمت إصابة المواقع إصابات مباشرة”.