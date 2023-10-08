الجو غائم جزئياً إلى غائم وزخات مطرية رعدية بالمناطق الشمالية الغربية والساحلية

تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات رعدية متفرقة من المطر على المناطق الغربية والشمالية الغربية والساحلية، كما يكون الجو بارداً ليلاً وخاصة على المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية الغربية والقلمون وغوطة دمشق خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية في البادية والمنطقة الشرقية وغربية إلى جنوبية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 40 كم/سا أحياناً، وخاصة في المنطقة الجنوبية والوسطى والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلا مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 4 درجات مئوية، والجو غائم جزئياً إلى غائم مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر، وخاصة على المناطق الشمالية الغربية والساحلية والوسطى.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: