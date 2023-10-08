الجيش الروسي يُفشل هجمات جديدة لقوات كييف 

موسكو- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على نحو 655 من المرتزقة والجنود الأوكرانيين في محاور القتال المختلفة، وأن الجيش الروسي صدّ 9 هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك، و3 هجمات على محور كراسني ليمان.

كما صدّ هجومين في محور دونيتسك، إضافةً إلى تحييد مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين، وضرب مركز للتحكم بالطائرات بدون طيار، وتدمير مستودع ذخيرة ورادار مضاد للبطاريات أمريكي الصنع.

كذلك صدّت القوات الروسية أيضاً هجومين على محور جنوب دونيتسك، ودمّرت مركزاً للتحكم في الطائرات بدون طيار، وحيدت 3 مجموعات تخريب واستطلاع.

وفي غضون ذلك أصيبت منصة إطلاق للصواريخ التكتيكية “توتشكا- أو” في مقاطعة خاركوف.

كما دمرت القوات الروسية منصة إطلاق ذاتية الدفع لنظام الصواريخ المضادة للطائرات “إس-300” ورادارا للكشف عن الأهداف على ارتفاعات منخفضة في مقاطعة نيكولايف، إضافةً إلى اعتراض 3 صواريخ “توتشكا-أو” وصاروخين مضادين للطائرات من طراز “إس-200” تم تحويلهما إلى النسخ الهجومية، وتدمير وتعطيل 25 طائرة بدون طيار أوكرانية في عدد من المناطق.