بموجب البطاقة العائلية.. توزيع الغراس بداية الشهر القادم

دمشق – البعث

حدّدت وزارة الزراعة أسعار الغراس المثمرة المنتجة لدى المراكز الزراعية التابعة للوزارة للموسم 2023- 2024 والجاهزة للبيع، سواء للغراس المطعّمة والبذرية أو العقل والفسائل والمزروعة ضمن كيس.

وبيّنت الوزارة أن سعر الغرسة المطعّمة من التفاح والإجاص والخوخ والدراق واللوز والتوت والمشمش والجارنك بـ3300 ليرة، وسعر غرسة كلّ من التفاح والإجاص والخوخ والدراق واللوز والمشمش والتوت بكيس، بالإضافة إلى غراس الحمضيات والكرمة والكرز والكاكي بـ4000 ليرة والجوز 5000 ليرة، وسعر غراس الفستق الحلبي بكيس 11000 ليرة ودون كيس 10000 ليرة.

وفيما يخصّ الغراس البذرية حدّد القرار سعر كلّ من غراس الفستق الحلبي ملش والجوز ملش والتوت والمحلب والزفير والنخيل البذري والاكي دنيا بـ2800 ليرة، والفستق الحلبي بكيس والجوز بكيس بـ3500 ليرة، وكلّ من اللوز الملش والمشمش الملش بـ2000 ليرة، واللوز بكيس والمشمش بكيس بـ2500 ليرة، والأفوكادو بـ4000 ليرة.

وحدّد القرار أسعار غراس الزيتون بـ3500 ليرة، وكلّ من الجارنك والكرمة المجزرة والكيوي بـ2800 ليرة والتين والرمان والتوت والوردة الشامية ملش بـ2000 والعناب بـ3300 ليرة وعقلة كرمة أصل أمريكي بطول 1م دون تجذير وقلم تطعيم الفستق الحلبي بـ800 ليرة.

مدير الإنتاج النباتي المهندس أحمد حيدر بيّن أن بيع وتوزيع غراس الحمضيات والزيتون والأنواع الأخرى المزروعة بكيس يبدأ اعتباراً من تاريخ 1/11/2023، وباقي الغراس الملش اعتباراً من تاريخ 1/12/2023 وحسب طبيعة كلّ منطقة، لافتاً إلى أن الوزارة ستطلق مبادرة للتشجيع على زراعة الأشجار المثمرة في الحدائق المنزلية من الغراس المدوّرة المنتجة في المراكز الزراعية، حيث سيتمّ البيع بموجب البطاقة العائلية.