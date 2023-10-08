طيران الاحتلال يدمر أبنية سكنية في غزة وارتقاء شهداء

الأرض المحتلة – سانا

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليل، عدداً من الأبنية السكنية في مناطق متفرقة بقطاع غزة، وسط أنباء عن ارتقاء عدد من الشهداء.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلاً يعود لعائلة “أبو عمشة” في بيت حانون شمالاً، وأنباء عن ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.

وقصفت طائرات الاحتلال برج وطن في حي الرمال وسط مدينة غزة، المكون من 12 طابقاً، ودمرته بالكامل، وألحقت أضراراً جسيمة في المباني والمحلات المجاورة، وهذا هو البرج الثاني بعد قصف برج فلسطين يوم السبت، كما قصفت طائرات الاحتلال عمارة سكنية قرب مفترق الصناعة في حي الثلاثيني جنوب مدينة غزة، ومنزلاً في بيت لاهيا شمالاً، ودمرته بالكامل، بالتزامن مع قصف أحد المنازل في جباليا، وعمارة سكنية على شارع صلاح الدين، مقابل مخيم النصيرات.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، موقعاً مزيداً من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين الآمنين، ودماراً في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

إلى ذلك استشهد فلسطيني فجراً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة دير شرف غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وأطلقت الرصاص على الفلسطينيين ما أدى إلى استشهاد الشاب أحمد العواودة، 19 عاماً.

وفي الأثناء، أُصيب سبعة مستوطنين إسرائيليين بجروح، أحدهم بحالة خطيرة إثر إطلاق المقاومة الفلسطينية مئة صاروخ فجراً على مواقع ومستوطنات الاحتلال في مدينة عسقلان بالأراضي المحتلة عام 1948 رداً على جرائمه في قطاع غزة، وذلك بعد أن أصاب صاروخ إحدى الوحدات الاستيطانية في مدينة عسقلان.