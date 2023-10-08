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8-أكتوبر-2023
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“طوفان” فريدٌ من نوعه
جمعية المسنين في سلمية… مهام إنسانية وفعاليات واجتماعية
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث الصندوق الوطني للتسليف الطلابي
الرئيس الأسد يتلقّى برقية تعزية من الرئيس العراقي بشهداء الكلية الحربية
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8-أكتوبر-2023
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