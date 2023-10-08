محافظة دمشق أنهت استعداداتها لموسم الأمطار

دمشق- ميس خليل

أنهت ورشات التعزيل في محافظة دمشق تعزيل المطريات وتسليكها استعداداً لاستقبال فصل الشتاء، وذلك ضمن برنامج زمني محدّد. وأوضح مدير الصيانة في محافظة دمشق نضال الحافظ لـ”البعث” أن المديرية قامت بالتعاون مع المديريات الخدمية في المحافظة بأعمال تعزل الشوايات المطرية ضمن أنفاق مدينة دمشق وإجراء الصيانة اللازمة لها وتجريبها عن طريق أعمال ضخ المياه، مشيراً إلى أن هناك عدة جهات تعمل مع بعضها وتتضافر الجهود تفادياً لحدوث الفيضانات وتلافياً لأي أضرار تخلفها الأمطار الغزيرة، وهذه الجهات هي الشركة العامة للصرف الصحي ومديرية الصيانة ودوائر الخدمات.

وذكر الحافظ أن مديرية دوائر الخدمات بالتعاون مع مديرية الصيانة قامت بأعمال تعزيل المطريات في أنحاء مدينة دمشق، مؤكداً أن مديرية دوائر الخدمات مختصة بتنظيف المصافي المطرية المتوضعة في شوارع المدينة، وكلّ دائرة ضمن قطاعها لتنظيف المصافي كافة، ويجري حالياً الكشف على كافة أنفاق المدينة للتأكد من عمل مجموعات ومضخات التصريف، وذلك من قبل دوائر الخدمات ومديرية الإنارة والكهرباء، كما يتمّ التأكد من جاهزية عمل مجموعات التوليد الاحتياطية أيضاً وتأمين المحروقات اللازمة لعملها، وتقوم مديرية الصيانة بتأمين صاروخ مائي للمساعدة في أعمال التعزيل.

من جهته أوضح المهندس فراس عطية معاون مدير الصرف الصحي أن ورشات الشركة العامة للصرف الصحي بدمشق بدأت أعمال تعزيل وصيانة المصارف المطرية الموجودة في أنفاق المدينة كافة (الفيحاء، الثورة، العباسيين، البيطرة، نهر عيشة، كفرسوسة، الكارلتون، 17 نيسان، الأمويين) عن طريق الإسالة، كما تمّ تعزيل مستوعبات الأنفاق التي تعمل بالمضخات، بالإضافة إلى تعزيل الخطوط المطرية داخل الأنفاق وبجانبها وتجريبها للتأكد من سلامتها.