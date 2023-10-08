منتخب الرجال إلى الإمارات.. واتحاد الكرة يؤجل الدوري الممتاز

ناصر النجار

من المقرّر أن يغادر المنتخب الوطني لكرة القدم للرجال اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لإجراء معسكر خارجي هناك، يتضمن مباراة ودية مع المنتخب الكويتي يوم الثلاثاء بعد القادم، وكما هو معروف فإن تشكيلة المنتخب الفنية التي يترأسها المدرّب الأرجنتيني هيكتور كوبر ومساعده الوطني غسان معتوق إضافة لبقية الكادر المختلفة جنسياتهم بقيت على ما هي عليه، أما الكادر الإداري فقد تمّ تغييره من مبدأ تدوير المهام بين الأعضاء، فصار طلال بركات مديراً للمنتخب بدل رفعت الشمالي، وكما هو معلوم فإن أعضاء الاتحاد تسعة باستثناء الرئيس ونائبه ولا يوجد لدينا تسعة منتخبات ليتمّ توزيعها على الأعضاء، لذلك يتمّ تدوير الأعضاء في خطوة هدفها مراضاة الأعضاء، ومن الجديد إسناد مهمة مدير منتخب الشباب إلى مفيد زهر الدين ومنتخب الناشئين إلى محمد عبيد الخليل.

المباراة الودية مع الكويت تأتي ضمن استعداد المنتخبين للنهائيات الآسيوية التي تستضيفها قطر مطلع العام القادم، وقيل عن أسماء جديدة سيعزّز بها كوبر صفوف المنتخب، لكن لا شيء رسمياً صدر حتى الآن.

من جهة أخرى أجّل اتحاد كرة القدم المرحلة الثالثة من ذهاب الدوري الكروي الممتاز إلى ما بعد عودة المنتخب الأول من الإمارات، وسيستأنف الدوري الممتاز مبارياته يوم الجمعة في العشرين من الشهر الحالي، وكما هو معلوم فإن مباريات هذا الأسبوع كانت ستقام أيام الجمعة والسبت الماضيين وغداً الاثنين ولكن التأجيل تمّ بعد أن أعلن اتحاد كرة القدم الحداد على شهداء الكلية الحربية.

من جهة أخرى أصدر اتحاد كرة القدم جدولاً جديداً لمباريات الدوري الكروي الممتاز لفئة الشباب، فتمّ ترحيل مباريات الأسبوع الثالث المقرر إقامتها اليوم وأمس إلى يومي غد الاثنين والأربعاء القادم، وتقام مباريات الأسبوع الرابع يومي السبت والأحد القادمين، مع العلم أن فريق الجزيرة لم يشارك في انطلاق مرحلة الذهاب وتمّ تأجيل مشاركته إلى بداية الشهر القادم ليلعب مبارياته بشكل متتابع في دمشق أرضه الافتراضية وفي ملاعب الفرق المستضيفة حسب جدول المباريات.

كذلك من المقرّر أن ينطلق دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للرجال والشباب في المجموعات الأربع اعتباراً من يوم الجمعة القادم لفئة الشباب ومن يوم الاثنين لفئة الرجال.