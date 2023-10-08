منظمات واتحادات تُدين الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية

عواصم – سانا

أدان الاتحاد العالمي لنقابات العمال الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في حمص، معرباً عن الدعم والتضامن مع الشعب السوري الذي يكافح ضدّ الإرهاب.

وأكد الاتحاد في رسالة تضامن وجهها الى الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية تضامنه مع عمال وشعب سورية.

كما دعت الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في برقية تلقاها الاتحاد العام لنقابات العمال أحرار العالم لرفض هذا العدوان الإرهابي على الكلية الحربية والحصار على سورية الذي تنفذه البلدان المعتدية.

بدوره أدان الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية ارزقي مزهود الاعتداء الارهابي على الكلية الحربية بحمص، مؤكداً التضامن والوقوف إلى جانب سورية في وجه ما تتعرض له من اعتداءات مؤكداً ثقته بقدرتها على تجاوز المحنة بفضل صمود شعبها وجيشها وقيادتها.

وفي رسالة الى الاتحاد العام لنقابات العمال قدم رئيس اتحاد ممثلي العمال في إيران سيد محمد يرحماديان تعازي ومواساة العمال في إيران إلى عمال سورية وشعبها وجيشها وقيادتها بشهداء هذا الاعتداء الإرهابي.

كما نعى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في بيان له شهداء حفل تخريج طلاب الكلية الحربية بحمص، معرباً عن الحزن الشديد لهذا الحادث الأليم وعن تضامن عمال مصر مع الشعب السوري قيادةً وشعباً.

وعبّر رئيس الاتحاد الحر لعمال البحرين يعقوب يوسف عن اليقين بأن سورية على قدر الحدث وأهل للصمود والعزة والإباء والشجاعة، مؤكداً وقوفه مع شعب سورية وعمالها وجيشها وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى والرحمة للشهداء.

واعتبر اتحاد عمال العراق أن هذا العمل الإرهابي يهدف إلى تعطيل دور سورية في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والتصدي للإرهاب البغيض ونصرة القضية الفلسطينية، فيما استنكر الاتحاد الوطني لعمال ليبيا الجريمة البشعة بحق الأبرياء وحماة الوطن، معزياً نفسه والقيادة السورية الشامخة والشعب السوري العظيم والحركة النقابية السورية وأسر الشهداء بالمصاب الجلل.

وأدان الاتحاد العام لنقابات العمال في فلسطين الجريمة النكراء، مشيراً إلى أن المساعي الأمريكية والغربية مستمرة في دعم الإرهاب في المنطقة وفي سورية خصوصاً، لما تمثله من خط الممانعة في وجه المشاريع الأمريكية.

وأشار الاتحاد العمالي العام في لبنان الى أن الاعتداء الغادر والجبان على الكلية الحربية بحمص جاء كتعبير متجدد وفاضح على النوايا الخسيسة التي يضمرها الإرهابيون التكفيريون ضدّ شعب سورية وجيشها الباسل وقيادتها السياسية الصامدة.

ولفت اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ونقابات عمال البناء والأخشاب في الجنوب ونقابة العاملين في القطاع الصناعي في لبنان ونقابة عمال البناء في لبنان إلى تزامن الاعتداء مع الاحتفال بانتصارات حرب تشرين وبعد سنوات من صمود سورية التي لم تستطع القوى المعتدية النيل منها رغم الحصار الاقتصادي عليها مؤكدين وقوفهم مع سورية جيشاً وشعباً وقيادة.