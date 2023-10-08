مقتل قائد لواء “ناحل” في جيش الاحتلال الإسرائيلي

الأرض المحتلة- سانا

ارتفع عدد قتلى جنود الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه خلال عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة صباح اليوم إلى 300 على الأقل، والإصابات إلى 1590،منهم 290 بحالة خطيرة، إضافةً إلى أسر العشرات.

كذلك أعلن العدو الإسرائيلي مقتل قائد ما يسمى لواء “ناحال” خلال اشتباك مع مقاومين فلسطينيين قرب معبر كرم أبو سالم ضمن عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة.

وجددت المقاومة قصف “تل أبيب” ومستوطنات أخرى للاحتلال في الأراضي المحتلة عام 1948 برشقات صاروخية ما أسفر عن إصابة عدد من جنود الاحتلال ومستوطنيه، بينما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين وتدمير ثلاثة أبراج سكنية جديدة ليرتفع العدد إلى أربعة أبراج ومنازل وبنى تحتية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 232 والجرحى إلى 1697.