استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسودان

طهران- سانا

أعلنت إيران والسودان استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، وذلك عقب اتصالات جرت بين كبار المسؤولين في الجانبين خلال الأشهر الأخيرة.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نقلته وكالة “إرنا”: “جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية السودان وعقب الاتصالات التي جرت بين كبار المسؤولين في الجانبين خلال الأشهر الأخيرة، قرّرتا استئناف العلاقات الدبلوماسية بما يخدم مصالح البلدين”.

وأوضحت الوزارة أن الجانبين اتفقا على تطوير علاقات الصداقة بينهما على أساس الاحترام المتبادل للسيادة، والمساواة، والمصالح المشتركة، وتوسيع تعاونهما في مختلف المجالات التي من شأنها تحقيق مصالح شعبي البلدين وضمان أمن واستقرار المنطقة.

وبينت الوزارة أن الجانبين اتفقا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين في المستقبل القريب، واتخاذ الترتيبات اللازمة لتبادل الوفود الرسمية لبحث سبل توسيع التعاون بين البلدين.