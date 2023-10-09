الأوروبيون أكلوا موتاهم قبل 15 ألف عام

كشفت دراسة جديدة أن أكل لحوم البشر كان ممارسة جنائزية روتينية في أوروبا قبل نحو 15 ألف عام حيث كان الناس يأكلون موتاهم ليس بدافع الحاجة بل كجزء من ثقافتهم.

وذكرت الدراسة أن عثور الباحثين سابقاً على عظام مقضومة وجماجم بشرية تم تعديلها كي تصبح أكواباً داخل أحد الكهوف في إنكلترا لم يكن مصادفة.

وركزت الدراسة على الفترة المجدلية في أواخر العصر الحجري القديم وراجع خبراء في متحف التاريخ الوطني في لندن الأدبيات لتحديد 59 موقعاً مجدلياً يحتوي على بقايا بشرية.

وأشارت الدراسة إلى وجود 15 دليلاً لبقايا بشرية عليها علامات مضغ وعظام جمجمة عليها علامات قطع وعظام مكسورة عمداً كشفت نمطاً مرتبطاً باستخراج نخاع العظم للحصول على العناصر الغذائية ما يشير إلى ممارسة أكل لحوم البشر.

وكشفت أدلة أخرى أنه في بعض الحالات تم خلط البقايا البشرية مع بقايا الحيوانات.

ورأى الباحثون أن هذه الممارسة الشعائرية على البقايا البشرية وحدوثها المتكرر في مواقع من شمال إلى غرب أوروبا، يشير إلى أن أكل لحوم البشر كان أحد طقوس الدفن وليس نظاماً غذائياً.

ولفتت الدراسة إلى أن حالات أكل لحوم البشر في المقابر الجنائزية كان معتمداً للتخلص من موتاهم.