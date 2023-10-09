الإتحاد الأوروبي يوقف مساعدات التنمية المُخصصة للفلسطينيين

البعث – وكالات

أوقف الاتحاد الأوروبي بشكلٍ عاجل، مساعدات التنمية المُخصّصة للفلسطينيين، والتي تقدّر بنحو 691 مليون يورو (728.66 مليون دولار)، وفق وكالة “فرانس برس”.

وقال المفوّض الأوروبي للتوسّع وسياسة الجوار، أوليفر فارهيلي في منشور له في موقع “إكس”: إنّ هذه الخطوة تأتي رداً على عملية “طوفان الأقصى”.

وأضاف فارهيلي: إنّه “لا يمكن أن يكون هناك عملٌ للاتحاد الأوروبي كالمعتاد”، مردفاً: إنّ الاتحاد الأوروبي سيجري تقييماً شاملاً للمحفظة الكاملة لمشاريعه مع فلسطين، وسيوقف جميع مقترحات الميزانية الجديدة لعام 2023 حتى إشعار آخر.

وعلى الرغم من القصف الإسرائيلي لمبانٍ سكنية، وسقوط أكثر من 500 شهيد في قطاع غزّة إثر العدوان المستمر، أدان الاتحاد الأوروبي عملية “طوفان الأقصى”، من دون ذكر استهدافات الاحتلال للمدنيين.