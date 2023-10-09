الخارجية الإيرانية: المقاومة الفلسطينية حق مشروع

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن تطورات مهمة تجري على الساحة الفلسطينية حالياً، حيث يستخدم الشعب الفلسطيني قدراته وإمكاناته لصد عدوان الكيان الإسرائيلي الذي ينتهك حقوقه منذ أكثر من 75 عاماً، وهذا حق مشروع ومكفول وفق القوانين الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن كنعاني قوله اليوم في مؤتمره الصحفي الأسبوعي:”بعض الجهات المحددة التي دعمت الجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني ما زالت تحاول تغيير مكانة الظالم والاستمرار بدعمه بغض النظر عن انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني خلال العقود الماضية”، موضحاً أن قيام بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة في الحرب الدعائية والإعلامية بتجاهل جرائم الكيان الإسرائيلي الغاصب وتوجيه الاتهامات إلى شعب مظلوم، أمر غير مقبول وإيران ترفضه.

وأشار كنعاني إلى أن عملية (طوفان الأقصى) التي تقوم بها المقاومة الفلسطينية جاءت رداً على اعتداءات الكيان الإسرائيلي المتكررة ضد المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن هذا الشعب ومقاومته يمتلكان الآن القدرة والقوة اللازمة للدفاع عن النفس، وقد أظهرا هذه القدرة عملياً بالاعتماد على قوتهما الذاتية.

وأوضح كنعاني أن إرسال حاملة طائرات أمريكية إلى المنطقة والإعلان الأمريكي عن دعم “إسرائيل” القوة المحتلة يعني المشاركة العملية في جرائم الكيان الصهيوني والحرب ضد الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوقه، معتبراً أن أمريكا هي الداعم الأول للكيان الصهيوني سواء من خلال الدعم المالي السنوي الذي تقدمه الولايات المتحدة له أو الدعم العسكري والسياسي.

وأشار كنعاني إلى أن الاتهامات المتعلقة بدور إيران في دعم المقاومة الفلسطينية تطلق بدوافع سياسية مختلفة وبهدف تبرير الفشل الذريع للكيان الإسرائيلي واستعادة هيبته الوهمية، فضلاً عن تبرير دعم الغرب له، مؤكداً أن “أي إجراء أحمق من قبل من يوجهون الاتهامات ضد إيران سيقابل برد مدمر”.

وجدد كنعاني التأكيد على موقف إيران الواضح والصريح في دعم الشعب الفلسطيني، وقال: “في الأيام الأخيرة أعلنا موقفنا الرسمي من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، حيث اقترحنا عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الإسلامية، ونأمل أن نتمكن من تحقيق تحركات جماعية لدعم مقاومة هذا الشعب والوقوف في وجه مخططات الكيان الإسرائيلي الذي يسعى لتحقيق مصالحه عبر خلق حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن في البلدان الإسلامية”.