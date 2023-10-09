الولايات المتحدة تنقل أبحاثها البيولوجية إلى إفريقيا.. وتعرقل “حظر التجارب النووية”

واشنطن – موسكو – سانا

أكد سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف أن الجانب الأمريكي يحاول منع دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ ويواصل تعزيز بنيته التحتية النووية العسكرية.

ونقلت وكالة تاس عن أنطونوف قوله في تعليقه على انتقاد الخارجية الأمريكية للموقف الروسي من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية: هذا الموقف هو ظهور دوري آخر لسياسة واشنطن المبنية على مبدأ ما يمكن للولايات المتحدة فعله ممنوع على الدول الأخرى.

وأضاف أنطونوف: إنه “لأكثر من 25 عاماً وواشنطن تعطل دخول المعاهدة حيز التنفيذ من خلال رفض التصديق عليها وفي المقابل تعلن شفهياً التزامها بوقف تجارب التفجيرات النووية”.

وكان رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين قال في وقت سابق: إن رئاسة المجلس ستبحث حتماً في اجتماعها المقبل مسألة إلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، مشدداً على أن ذلك يعتبر بمثابة رد فعل مطابق لتصرّف الولايات المتحدة.