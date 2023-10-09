اليونيسكو تفتتح أول متحف افتراضي للحفاظ على التراث المسروق

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو” عن مبادرة جديدة لإنشاء متحف افتراضي عالمي مُخصَّص للتحف الثقافية المسروقة.

وبحسب ما ذكرته اليونيسكو يهدف المتحف إلى زيادة الوعي العام حول قضية الاتجار بالتراث الثقافي والتأكيد على الأهمية الاستثنائية للحفاظ عليه.

وسيتمكن زوار المتحف من التنقل عبر مجموعة من المساحات الافتراضية التي تحتوي على صور مفصَّلة ثلاثية الأبعاد لهذه القطع الأثرية وستُصحَب كل قطعة بمحتوى معلوماتي يشرح أهميتها الثقافية الفريدة بما في ذلك القصص والشهادات من المجتمعات المحلية.

ويُنشأ المتحف الافتراضي بالشراكة مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) التي لديها قاعدة بيانات تحتوي على أكثر من 52 ألف قطعة تراثية مسروقة من المتاحف والمجموعات والمواقع الأثرية في جميع أنحاء العالم بتكلفة 2.5 مليون دولار ومن المقرر إطلاقه في عام ٢٠٢٥.

ووفق “تحالف الآثار” وهو منظمة غير حكومية مقرّها الولايات المتحدة فإنّ أهم القطع الأثرية المنهوبة والمسروقة المفقودة حالياً على مستوى العالم تشمل حجراً منقوشاً من المرمر يعود إلى القرن الثالث مأخوذاً من معبد أوام في اليمن بين عامي 2009 و2011. كما تضمّ قائمة التحالف أيضاً حجراً منقوشاً من العاج من القرن السابع قبل الميلاد لأسد يهاجم نوبياً كان قد سُرق من متحف بغداد في عام 2003 وقناع حجري أخضر نُهب من موقع للمايا في ريو أزول بغواتيمالا في السبعينات وتمثال صغير من القرن الخامس مأخوذ من مجمع المعابد في راغاستان بالهند عام 1988.