بحث آفاق التعاون السوري الإماراتي في المجالات العلمية والبحثية

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم خلال لقائه اليوم القنصل في السفارة الإماراتية بدمشق سلطان محمد الشحي، ومدير المكتب التنسيقي للمساعدات الإماراتية في سورية خالد خليفة، آفاق التعاون المستقبلي في المجالات العلمية والبحثية.

وأكد الوزير إبراهيم أهمية توسيع التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في البلدين، معرباً عن رغبة الوزارة بتوقيع اتفاق علمي بحثي بين الجامعات السورية والإماراتية، وإقامة المؤتمرات، وتبادل الأبحاث العلمية التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه أكد الشحي وقوف دولة الإمارات وشعبها إلى جانب سورية وشعبها الشقيق، لافتاً إلى أن المساعدات الإنسانية جزء لا يتجزأ من نهج الإمارات منذ تأسيسها.

بدوره قدم خليفة إحاطةً حول المكتب التنسيقي للمساعدات الإماراتية في سورية، الذي تم افتتاحه بمقر السفارة تموز الماضي، وهو الأول من نوعه ضمن سلسلة مكاتب مماثلة تستعد الإمارات لافتتاحها في بلدان عديدة.