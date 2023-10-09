تحرّكات الأسطول الأمريكي تُنذر بخطورة تورّط طرف ثالث.. ودعوات دولية للتهدئة في الأرض المحتلة

عواصم – تقارير

تتواصل الدعوات الدولية للتضامن مع القضية الفلسطينية، والتهدئة في الأراضي المحتلة في خضمّ التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق ضدّ الشعب الفلسطيني وسط ارتقاء الشهداء والمصابين.

وفي السياق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية: إنه يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات لتهدئة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدثة قولها: إن بلادها تعارض العنف والهجمات وتوسعها في فلسطين، وتأمل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت.