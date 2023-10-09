تغيير مصادر الكربوهيدرات يساعد على منع زيادة الوزن

أظهرت دراسة جديدة في الولايات المتحدة أن تجنب زيادة الوزن في منتصف العمر لا يتطلب نظاماً غذائياً صارماً.

فقد لاحظ الباحثون عند تحليل بيانات 137 ألف شخص شاركوا في الدراسة زيادة أقل في الوزن لدى أولئك الذين يعتمدون في غذائهم على الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات غير النشوية ويستهلكون الحبوب المكررة والخضروات النشوية والمشروبات السكرية بكميات قليلة.

وقال والتر ويليت أستاذ علم الأوبئة والتغذية في جامعة هارفارد إن جودة الكربوهيدرات في النظام الغذائي أهم من كميتها، مشيراً إلى أن السكر ليس هو العامل الوحيد في زيادة الوزن بل هناك عامل أكثر تأثيراً وهو النشاء المتواجد في الأطعمة النشوية مثل الخبز الأبيض والخضروات النشوية مثل البازلاء والذرة والبطاطا.

وأضاف ويليت أن هذه الدراسة بحثت في زيادة الوزن على المدى الطويل وأظهرت أبحاث سابقة أن جودة الكربوهيدرات مرتبطة بتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

كما وجدت الدراسة زيادة أقل في الوزن لدى الأشخاص الذين تجنبوا الأطعمة المصنعة من الحبوب المكررة وخاصة منتجات الدقيق الأبيض والخضروات النشوية والأرز الأبيض والمشروبات السكرية، إذ تسبب هذه الأطعمة ارتفاع السكر في الدم فعندما يأكل الشخص البطاطا يتم امتصاص النشاء بسرعة مما يسبب ارتفاعاً في نسبة السكر في الدم ويؤدي ذلك إلى إنتاج المزيد من الدهون وتخزينها بالإضافة إلى أن العديد من الأطعمة النشوية تفتقر إلى الألياف.