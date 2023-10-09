9-أكتوبر-2023
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البعث أونلاين

تقديم واجب العزاء بشهداء الكلية الحربية

بشار المحمد

اللاذقية – مروان حويجة  

قدّمت الرفيقة الدكتورة ميرنا دلالة أمينة فرع جامعة تشرين لحزب البعث العربي الاشتراكي، والرفاق أعضاء قيادة الفرع واجب العزاء لعائلة الشهيدة الطالبة نور أحمد من طلاب كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية السنة الرابعة وأخيها الشهيد الملازم مجد.
اللذان استشهدا خلال الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص.

وأكد الرفاق أنّ هذا الاعتداء الإرهابي السافر لن يزيد شعبنا وجيشنا إلّا قوة وصلابة، وتصميماً على المضي قدماً في مواجهة قوى الظلام، ويكشف وحشية أعداء الوطن وداعميهم ومشغليهم. مؤكدين الثقة المطلقة بالانتصار المؤزر بتلاحم شعبنا الأبي مع جيشنا الباسل.

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