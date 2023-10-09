دماء وفد السويداء إلى حمص تتدفق لدعم جرحى الاعتداء الإرهابي للكلية الحربية

البعث أون لاين _ نزار جمول

جاءت حملة التبرع بالدم التي قام بها وفد من أهالي محافظة السويداء في بنك الدم بحمص لدعم جرحى الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الكيك الحربية بحمص في حفل تخريج دفعة من الضباط لتؤكد على وحدة الدم والأرض والتعاضد من أجل مواجهة العدو أينما كان ، وإن هذه المبادرة الإنسانية تعكس الروح الوطنية والتضامن المجتمعي لأهالي السويداء ، ويعتبر تقديم دمهم للجرحى الذين تأثروا بهذا الاعتداء الوحشي هو عملاً إنسانياً ينم عن الأصالة العروبية عند أهلنا في السويداء الأبية وأكد أفراد الوفد من أهالي السويداء على أن وقوفهم اليوم مع أخوتهم من حمص ومن باقي المحافظات هو واجب وطني إنساني تجاه طلاب ضباط الكلية الحربية وذويهم .

ويذكر أن الوفد كان قد تبرع بدمائه في بنك الدم بحمص بكل حب والتزام .