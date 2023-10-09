مجلس الشعب يشجب الاعتداءات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني ويُبارك للمقاومة بعمليتها الملحمية

وأوضح المجلس في بيان، أن أبطال (طوفان الأقصى) سطروا أروع ملاحم العزة والبطولة والفداء بالتزامن مع ذكرى الانتصار العظيم في حرب تشرين التحريرية، لافتاً إلى أن سورية كانت على الدوام بشعبها وجيشها وقائدها الداعم الحقيقي والأساسي للمقاومة المشروعة، ولحق أهلنا في فلسطين باستعادة حقوقهم المغتصبة.

وختم المجلس بيانه بالقول: “نعبر عن شجبنا وإدانتنا للأفعال والاعتداءات الإجرامية الصهيونية العنصرية بحق شعبنا الفلسطيني، ونبارك لفصائل المقاومة هذه العملية النوعية الملحمية، ولكل من ساهم فيها، ونشد على أياديهم، ونجدد التأكيد على وقوفنا وتضامننا التام والدائم مع أشقائنا في فلسطين الحبيبة حتى دحر الإرهاب واستعادة جميع حقوقنا وأراضينا المغتصبة في الجولان وفي فلسطين وعودة الفلسطينيين إلى أرضهم وبناء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.