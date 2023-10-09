وقفات حداد لجالياتنا على شهداء الكلية الحربية
عواصم- سانا
نظمت عدد من الجاليات السورية والفعاليات وقفات حداد على شهداء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية في حمص في عدد من البلدان.
وفي السياق، نظّمت السفارة السورية في نيقوسيا بالتعاون مع فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في قبرص وقفة حداد على أرواح شهداء الاعتداء الإرهابي، وعبر الطلبة وأبناء الجالية في قبرص المشاركون بالوقفة عن التضامن مع أسر الشهداء، وعن وقوفهم مع وطنهم قيادةً وشعباً وجيشاً في التصدّي للتنظيمات الإرهابية، حتى تحرير كل شبر من الأرض السورية من الإرهاب والاحتلال الأجنبي.
وأكد رئيس البعثة الدبلوماسية السورية في قبرص الدكتور عمار عوض أن سورية ماضية في محاربة الإرهاب والاحتلال حتى استئصاله وتحرير كل أراضيها، لافتاً إلى أن كل الجرائم التي يقترفها أعداء سورية لن تثنيها عن متابعة تصديها ومكافحتها للإرهاب.
كما أدان فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في قبرص بأشدّ العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان والحاقد الذي نفّذته يد الغدر الإرهابية التكفيرية المدعومة من الدول المعادية للشعب السوري، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ مواقف صارمة ضد كل من يرعى هذا الإرهاب.
بدورها، أعربت الجالية السورية في مدينة برشلونة الإسبانية عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإرهابي، مؤكدةً في بيان “إدانتها لكل أشكال الإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمن البلاد واستقرارها بما يتعارض مع القيم والمبادئ الإنسانية”، ومندّدةً بصمت المجتمع الدولي والعالم الغربي الذي يرفع شعارات كاذبة حول حقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن أوروبا فقدت مصداقيتها وأصبحت مجرد ناطق باسم الإرهاب الأمريكي ومخططاته في سورية والعراق وفلسطين واليمن وأوكرانيا.
وشدّد أبناء الجالية السورية في برشلونة على تضامنهم مع وطنهم سورية قيادة وجيشاً وشعباً، معربين عن خالص التعازي لعائلات شهداء سورية الأبرار، ومتمنين الشفاء العاجل للجرحى.
في وقت أقامت الجالية السورية في تشيلي بالتعاون مع السفارة السورية في كنيسة الروم الأرثوذكس في سانتياغو صلاة على أرواح الشهداء العسكريين والمدنيين الذين ارتقوا جراء العمل الإرهابي.
ودعا الأرشمندريت جورج عبد في كلمته الختامية للصلاة أن يعم سورية السلام والأمن والطمأنينة بعد أن واجهت أصعب التحديات، وأن تنتهي يد الإرهاب والشر التي تعبث بأرواح السوريين وحياتهم، وأن يستعيد الشعب السوري عافيته وطمأنينته، وأن يتغلب على جراحه وأحزانه.
وأدان المصلون العمل الإرهابي في الكلية الحربية وصمت المجتمع الدولي تجاهه، كما قدموا أحر التعازي للشعب السوري ولعوائل الشهداء.
من جهتها، نفّذت أحزاب وفعاليات وهيئات أردنية فعالية تضامنية أمام السفارة السورية في العاصمة الأردنية عمان، عبروا فيها عن وقوفهم وتضامنهم مع سورية والشعب السوري، وإدانتهم للاعتداء الارهابي الذي طال الكلية الحربية في حمص مقدمين التعازي للشعب السوري.