وقفات حداد لجالياتنا على شهداء الكلية الحربية

عواصم- سانا

نظمت عدد من الجاليات السورية والفعاليات وقفات حداد على شهداء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية في حمص في عدد من البلدان.

وفي السياق، نظّمت السفارة السورية في نيقوسيا بالتعاون مع فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في قبرص وقفة حداد على أرواح شهداء الاعتداء الإرهابي، وعبر الطلبة وأبناء الجالية في قبرص المشاركون بالوقفة عن التضامن مع أسر الشهداء، وعن وقوفهم مع وطنهم قيادةً وشعباً وجيشاً في التصدّي للتنظيمات الإرهابية، حتى تحرير كل شبر من الأرض السورية من الإرهاب والاحتلال الأجنبي.

وأكد رئيس البعثة الدبلوماسية السورية في قبرص الدكتور عمار عوض أن سورية ماضية في محاربة الإرهاب والاحتلال حتى استئصاله وتحرير كل أراضيها، لافتاً إلى أن كل الجرائم التي يقترفها أعداء سورية لن تثنيها عن متابعة تصديها ومكافحتها للإرهاب.

كما أدان فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في قبرص بأشدّ العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان والحاقد الذي نفّذته يد الغدر الإرهابية التكفيرية المدعومة من الدول المعادية للشعب السوري، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ مواقف صارمة ضد كل من يرعى هذا الإرهاب.