123 ألف نازح إبان العدوان على غزة.. وقصف مدرسة للأونروا تؤوي المئات منهم

ونقلت وكالة فرانس برس عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قوله في تقرير: إن 123538 شخصاً تركوا منازلهم في مناطق عدة بقطاع غزة بفعل الخوف، وبهدف الحماية والخشية من هدم منازلهم جراء الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، مشيراً الى أن أكثر من 73 ألف شخص لجؤوا إلى المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على مدى الأيام الثلاثة الماضية.

من جانبه أكد المتحدث باسم الوكالة عدنان أبو حسنة أنه يتوقع زيادة أعداد من يلجؤون إلى هذه المدارس، مشيراً إلى أن الأوضاع يمكن أن تزداد سوءاً مع استمرار العدوان.

وفي شأنٍ متصل، أكدت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية أن قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة لـ (أونروا) تؤوي مئات الفلسطينيين الذين لجؤوا إليها ونزحوا من منازلهم في قطاع غزة، جريمة.