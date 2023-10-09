123 ألف نازح إبان العدوان على غزة.. وقصف مدرسة للأونروا تؤوي المئات منهم
ونقلت وكالة فرانس برس عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قوله في تقرير: إن 123538 شخصاً تركوا منازلهم في مناطق عدة بقطاع غزة بفعل الخوف، وبهدف الحماية والخشية من هدم منازلهم جراء الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، مشيراً الى أن أكثر من 73 ألف شخص لجؤوا إلى المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على مدى الأيام الثلاثة الماضية.
من جانبه أكد المتحدث باسم الوكالة عدنان أبو حسنة أنه يتوقع زيادة أعداد من يلجؤون إلى هذه المدارس، مشيراً إلى أن الأوضاع يمكن أن تزداد سوءاً مع استمرار العدوان.
وفي شأنٍ متصل، أكدت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية أن قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة لـ (أونروا) تؤوي مئات الفلسطينيين الذين لجؤوا إليها ونزحوا من منازلهم في قطاع غزة، جريمة.
وأدانت الخارجية في بيان، المجازر المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال ضدّ أهالي القطاع والتي طالت عشرات الأسر والعائلات التي أبيد بعضها بالكامل أو بشكل جزئي، إضافةً إلى التدمير الوحشي المتواصل للمنازل والمؤسسات والذي خلف مئات الشهداء وآلاف المصابين والجرحى، وأدى أيضاً إلى نزوح الآلاف من الفلسطينيين من منازلهم.
ودعت الخارجية المجتمع الدولي والجهات الأممية المختصة إلى وقف جرائم الاحتلال والمجازر التي يرتكبها بغطاء من بعض الدول التي سارعت في إعطاء الضوء الأخضر للاحتلال لارتكاب مجازر بشعة بحق الشعب الفلسطيني تحت شعار ما يسمى (الدفاع عن النفس).
ولفتت الأونروا إلى أن مدرسة تابعة لها في القطاع تؤوي 225 نازحاً فلسطينياً تعرضت للقصف المباشر، ما أدّى إلى إلحاق أضرار جسيمة بها، مطالبة بحماية المدنيين وبضرورة عدم قصف المدارس والبنى التحتية بما في ذلك تلك التي تؤوي الأسر النازحة.