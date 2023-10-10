أمير عبد اللهيان يدعو منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ بشأن فلسطين

دعا وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي “بخصوص الجرائم الصهيونية في غزة، مؤكداً استعداد طهران لاستضافته”.

كذلك دعا أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين ابراهيم طه إلى ضرورة تعزيز مساعي الدول الإسلامية لتقديم مساعدات للشعب الفلسطيني.

وفي كلمةٍ له اليوم أكّد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي أنّ العالم الإسلامي سيدعم فلسطين لكن الشباب الفلسطيني هو من صنع هذه الملحمة، التي ستكون خطوة كبيرة لإنقاذ فلسطين.

ويواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزّة، لليوم الرابع على التوالي، ويكثّف من غاراته على مختلف مناطق وأحياء القطاع، مرتكباً المجازر بحق المدنيين، ومستهدفاً الأطقم الصحافية والطبية.