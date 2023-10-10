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10-أكتوبر-2023
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نشرة الإعلانات-العدد 981/ يوم الأربعاء 11-10-2023م/13 صفحة
البعث الأسبوعية العدد 131
العدد 17523 الأربعاء 11-10-2023
المقاومة الفلسطينية توسّع ردها الصاروخي على اعتداءات الاحتلال وتقصف مستوطنات جديدة
قوات الاحتلال تقصف عدّة مناطق حدودية في جنوب لبنان
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البعث الأسبوعية العدد 131
بشار المحمد
10-أكتوبر-2023
البعث الأسبوعية العدد 131
العدد 17523 الأربعاء 11-10-2023
نشرة الإعلانات-العدد 981/ يوم الأربعاء 11-10-2023م/13 صفحة
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