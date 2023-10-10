البوشي يستقيل رسمياً ويؤكد بأن نادي أهلي حلب تقوده المصالح الشخصية

حلب- محمود جنيد

كما كانت “البعث” قد كشفت يوم أمس وعلى لسان صاحب العلاقة، فقد تقدم عضو مجلس إدارة نادي أهلي حلب مهند البوشي باستقالته بشكل رسمي إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي العام في حلب، وذلك بعد اجتماع مغلق مع رئيس التنفيذية أحمد بيرم، شرح من خلاله مسوغات ودوافع الاستقالة التي كانت مفاجئة ومربكة في توقيت حساس يحتاج فيه نادي أهلي حلب وكرته وفريقه الأول تحديداً الى الاستقرار والهدوء، الذي يفضي لإعادة ترتيب البيت الداخلي وأروقته بشكل عام، وترميم الشروخ وتذليل المصاعب والعقبات التي تعترض مسيرة النادي وعودته إلى سابق عهده موجهة مشرف للرياضة السورية والحلبية.

البوشي بدروه أكد لـ”البعث” ما تقدم معللاً أسباب الانسحاب من مهمته بعدم تجاوب أعضاء الإدارة معه والتدخلات بصلب عمله، مضيفاً: لست ضعيفاً وقادر على تحمل مسؤولياته والمضي بها للٱخر، ولكن بالمقابل لا أرضى بعد مشواره الطويل في ميادين الرياضة بأن أكون مجرد واجهة وعضو إدارة بالاسم مهمش وبلا دور، مسلوب الإرادة ومياه القرارات تمشي من تحتي بشكل عشوائي بلا تخطيط أو تنظيم أو خبرة من قبل أشخاص غير رياضيين يتدخلون بعمل تخصصي ويسحبون بساطه من تحت أهله، ونحن أكبر نادٍ في سورية يدار بالأهواء والمصالح الشخصية.

وأشار البوشي إلى أن هناك تدخلات كبيرة بعمله من تعاقدات لاعبين و أجانب وسفر و صرفيات وتعيينات وسواها كل تلك الأمور لم يكن بصورتها، الأمر الذي سيحاسب ويسأل عنه أمام الرأي العام وأعضاء النادي و الجمهور مستقبلاً، وهو لا يقبل أن يكون كبش فداء وٱخر من يعلم في أي ميدان عمل يخوض فيه.

وفي محاولة البعث لرصد الرأي الآخر، نفى مصدر في الإدارة الأهلاوية مبدئياً ما قاله البوشي جملة وتفصيلاً واصفاً إياه بالتلفيق الذي لا يصح أن يصدر عن شخص ورياضي له مكانته واسمه مثله كان وجوده مثار بلبلة في الادارة، مضيفاً بأن الرد على كلام البوشي بالدلائل الداحضة سيكون قريباً.