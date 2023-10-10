الجو غائم جزئياً إلى غائم وتوقع أمطار في مناطق متفرقة

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويتوقع هطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً.

وذكرت المديرية في نشرتها الصباحية أن درجات الحرارة توالي انخفاضها لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية رطبة وباردة نسبيا في طبقات الجو كافة، ويكون الجو ليلاً بارداً نسبياً على المرتفعات الجبلية، محذرة من تشكل الضباب في المناطق الوسطى والقلمون وغوطة دمشق، إضافة إلى بعض المناطق الجنوبية.

وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 70 كيلومتراً في الساعة بعد الظهر على المناطق الجنوبية والشرقية والبادية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج أحياناً.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها غداً في أغلب المناطق لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً مع بقاء فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر على المناطق الساحلية وبعض المناطق الوسطى، ويكون الجو بارداً نسبياً خلال الليل، وخاصة على المرتفعات الجبلية ويحذر من تشكل الضباب في المناطق الجنوبية والوسطى والقلمون والمرتفعات الساحلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…..