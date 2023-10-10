“الصحة” تتوجه نحو إزالة “الوصمة” ودعم مرضى الاضطراب النفسي

دمشق- حياة عيسى

سعياً نحو إزالة “الوصمة” عن مرضى الاضطرابات النفسية ودمجهم في المجتمع كفاعلين، ونشر ثقافة تقبّل تلك الشريحة من المرضى، تعمل وزارة الصحة من خلال دائرة الصحة النفسية وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية، ولاسيما أن بلدنا مرّ بالعديد من الصعوبات والأزمات، منها الحرب ووباء كورونا وأخيراً كارثة الزلزال التي كان لها الدور الكبير في ازدياد نسبة الإصابة بالاضطرابات النفسية، لذلك كان لا بدّ من تدعيم الصحة النفسية ونشر الوعي والتثقيف حولها.

مسؤولة دائرة الصحة النفسية في وزارة الصحة الدكتورة أمل شكو بيّنت خلال ورشة العمل التي أطلقتها الوزارة اليوم أنه بحسب إحصائيات الأمم المتحدة هناك ١ من كل ٨ أشخاص يعانون من اضطرابات نفسية، بالتزامن مع ارتفاع نسبة القلق والاضطراب بنحو ٢٥% عالمياً، ٢٠% منهم من الأطفال، الأمر الذي يستدعي العمل على نشر الوعي والتثقيف حول الاضطرابات النفسية لدمج تلك الشريحة في المجتمع، والعمل على إزالة الوصمة عنهم، مع ضرورة تقبلهم ومساعدتهم بدلاً من تجاهلهم، علماً أن مرض الاضطراب النفسي من الممكن علاجه دوائياً.

كما تابعت شكو أن بيئة العمل السلبية تؤدي إلى مشكلات صحية وجسدية ونفسية، وكذلك الأمراض العضوية لها دور في الاضطراب النفسي، إضافة إلى الاستخدام العشوائي للتكنولوجيا، ولاسيما عند الشباب والمراهقين، ما من شأنه أن يؤدي بتلك الشريحة إلى العزلة والاضطرابات، علماً أن الأمراض النفسية للمراهقين تبدأ من عمر الـ١٤ عاماً، وبحسب آخر الدراسات فإن الاكتئاب يحتلّ المركز الثالث بين الاضطرابات التي يعاني منها الشباب، بينما الانتحار هو ثاني سبب رئيسي للوفاة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥- ٢٩ عاماً، الأمر الذي يستدعي العمل على رفع مستوى الوعي بالصحة النفسية ومساعدة المراهقين والشباب على اكتساب المهارات في التعامل مع التحديات وتقديم الدعم النفسي في المدارس، إضافة إلى الاهتمام ببرامج الصحة النفسية للشباب.

كما أشارت شكو إلى أن أهم المشكلات التي تؤثر على الصحة النفسية تكمن في المشكلات العائلية، الاجتماعية، التعليمية، المهنية، التعرّض للحوادث والخوف، وصعوبة التأقلم، لذلك تسعى الوزارة لنشر الوعي والتشجيع على الوقاية والعلاج والتخفيف من الوصمة وتطوير قاعدة بيانات الصحة النفسية وبناء القدرات في مجال الصحة النفسية، علماً أنه يتمّ العمل على موضوع رأب الفجوة من خلال تدريب الكوادر الطبية.