الصين تُدين الهجوم على قنصليتها في سان فرانسيسكو

بكين- سانا

أدانت الصين الهجوم على قنصليتها في مدينة سان فرانسيسكو، وحملت الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية سلامة المباني الدبلوماسية.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم القنصلية العامة الصينية في سان فرانسيسكو قوله: “إن شخصاً يقود مركبة اصطدم أمس بعنف بقاعة الوثائق في القنصلية، ما شكل تهديداً خطيراً على سلامة حياة الموظفين والأشخاص الموجودين في الموقع”، مشيراً إلى أن الهجوم تسبب بأضرار في ممتلكات القنصلية.

وأشار المتحدث إلى أن السفارة الصينية في واشنطن قدّمت احتجاجاً رسمياً لدى السلطات الأمريكية، وطالبتها بالكشف السريع عما جرى والتعامل بصرامة مع هذا الاعتداء وفقاً للقانون.

ودعا المتحدث الولايات المتحدة إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان سلامة موظفي القنصلية ومبانيها، والالتزام بأحكام القانون الدولي، وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والمعاهدة القنصلية الصينية الأمريكية.