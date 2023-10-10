العراق يدعو إلى تحرّك مجلس الأمن.. وروسيا تحمّل واشنطن مسؤولية التصعيد في فلسطين المحتلة
موسكو- سانا
دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني روسيا إلى التحرك العاجل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لإيقاف الاعتداءات المستمرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن السوداني قوله خلال لقاء جمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: “إن موقف العراق ثابت إزاء القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وعدالة”، داعياً “روسيا والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى التحرك العاجل لإيقاف الاعتداءات المستمرة على الأراضي والشعب الفلسطيني”.
من جانبه بين الرئيس فلاديمير بوتين أن “تحركات وجهوداً تُبذل على مسار وقف التداعيات الأمنية الخطيرة التي أخذت تتصاعد بشكل واضح”.
إلى ذلك قالت هيئة الحشد الشعبي: “إن عملية طوفان الأقصى هي الرد الحاسم والصوت الرافض لكل اعتداءات الاحتلال الصهيوني على المسجد الأقصى”، داعية إلى “مساندة الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة ودفاعه عن أرضه ومقدساته”.
بدوره قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي: “هذه العملية النوعية كانت خارج قدرة وتفكير قوات الاحتلال، وحكومة العدوان أمام حالة من الهلع جراء ذلك”.
من جهته أشار رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي إلى أن “الاحتلال الصهيوني لفلسطين مخالف لحقوق الشعوب والقرارات الدولية، وعلى المجتمع الدولي مساندة الحق الفلسطيني وإرغام المحتل على الجلاء”.
وفي شأنٍ متصل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة تتحمل جانباً كبيراً من المسؤولية عن تصعيد التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرةً إلى محاولات واشنطن “احتكار عملية التسوية” في المنطقة.
ونقل موقع روسيا اليوم عن سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي قوله في تصريحات صحفية: “إن عمل اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط التي تضم روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يشهد جموداً، بسبب موقف الأمريكيين في السنوات الأخيرة”، مشيراً إلى أن تصعيد التوتر في الشرق الأوسط الذي نشهده اليوم والتطور الدراماتيكي للأحداث في المنطقة يعود لمحاولات الولايات المتحدة احتكار عملية التسوية واستبدالها بأنواع من الصفقات”.
وأعرب فيرشينين عن استعداد بلاده لأي عمل أو مشاورات، غير أن فك الجمود عن عمل آلية لا تريدها أطراف فيها وفي مقدمتهم الأمريكيون يبدو أمراً مستحيلاً.