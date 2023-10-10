الفروج يحلق لأكثر من 33 ألف ليرة في حمص.. و70% من المربين عزفوا عن التربية

حمص- نبال إبراهيم

حلّق سعر الفروج الحيّ في محافظة حمص بشكل كبير، وسجل ارتفاعاً غير مسبوق تجاوز سعر الكغ الواحد منه 33 ألف ليرة، حيث بات سعر الفروج بوزن 2.5 كغ يزيد عن 85 ألف ليرة بعد ذبحه وتنظيفه.

وأكد عدد من المواطنين ممن التقتهم “البعث” أن لحم الفروج الأبيض لم يدخل منازلهم منذ فترة طويلة تزيد عن 5 أشهر نظراً لارتفاع سعره بشكل يفوق قدرتهم الشرائية، ولا يتناسب على الإطلاق مع دخلهم الشهري، لافتين إلى أن شراء الفروج حالياً يحتاج إلى نصف الراتب وهذا ما يجعله غائباً عن موائدهم حتى في المناسبات.

من جانبهم بيّن عدد من مربي الفروج بالمحافظة أنهم أغلقوا مداجنهم وتوقفوا عن تربية فروج اللحم خلال الآونة الأخيرة نتيجة للخسارات الكبيرة المتلاحقة التي ألمّت بهم لبيعهم الفروج بأقل من سعر التكلفة بكثير حينها، وأن هذا كان الحلّ الوحيد لهم لوقف مسلسل الخسارات المتلاحقة التي يتكبدونها منذ سنوات عدة.

بدوره أكد رئيس غرفة زراعة حمص ورئيس لجنة الدواجن أحمد كاسر العلي لـ”البعث” أنه ونتيجة الخسارات المتتالية التي تكبّدها أصحاب دواجن تربية الفروج خلال الأشهر الماضية نظراً لانخفاض سعر مبيع الفروج حينها إلى أقل من سعر التكلفة، أدى إلى عزوف نحو 70% من المربين عن التربية، وبالتالي خروج تلك المداجن عن العمل وتربية الفروج بالمحافظة.

وأشار العلي إلى أن ذلك تسبّب بانخفاض إنتاج الفروج تدريجياً خلال الآونة الأخيرة حتى وصل هذا الانخفاض إلى نحو 30% حالياً، ما تسبّب بارتفاع سعر كغ الفروج الحيّ نتيجة قلة العرض بشكل خاص مع قلة الاستهلاك والطلب على الفروج ولو كان هناك استهلاك لكان سعره ارتفع أكثر من ذلك.

وعزا العلي أسباب الخسارات المتتالية للمربين إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وموجة الحر التي شهدتها المحافظة، إضافة للأمراض التي أصابت قطعان الفروج ما تسبّب بنفوق أعداد كبيرة من الأفواج، حيث إن مداجن نفقت بالكامل جراء ذلك منذ حوالي شهرين وحتى تاريخه.

ولفت العلي إلى تضاعف سعر الصوص بنحو 100 بالمئة تقريباً، حيث وصل سعره حالياً إلى 9 آلاف ليرة بعمر اليوم، وذلك بعد أن كان يباع بسعر 5 آلاف ليرة خلال الفترات الماضية، مؤكداً أن مربي أمات الفروج تعرضوا بدورهم إلى الخسارات المتتالية والكبيرة وانخفض إنتاجهم بنسبة 70 بالمئة.

وأكد العلي أن عدد مربي الفروج حالياً قليل ولا تتجاوز نسبتهم 30 بالمئة في المحافظة، مبيناً أن هؤلاء باتوا حالياً يربحون ويعوضون خساراتهم السابقة، إلا أن من خرج عن التربية ليس باستطاعته العودة إلى العمل بعد خسارته الكبيرة والمتلاحقة، مشيراً إلى أن تكلفة كيلو الفروج اللحم يبلغ نحو 22 ألف ليرة حالياً.

وفي ختام حديثه شدّد رئيس غرفة الزراعة على ضرورة دعم مربي الدواجن بمقنن علفي كامل وليس جزءاً منه فقط، إضافة إلى توفير الطاقة والمحروقات حتى يتمّ تخفيض كلفة إنتاج الفروج وبالتالي انخفاض سعره في الأسواق.