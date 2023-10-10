القوات الجوية العراقية تدمر أوكاراً لإرهابيي “داعش”

بغداد- سانا

دمرت القوات الجوية العراقية أوكاراً لإرهابيي تنظيم “داعش” في محافظة كركوك شمال البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن قيادة العمليات المشتركة قولها في بيان: إنه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات (إف16) ضربات استهدفت خلالها أوكاراً يتمركز فيها عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي في وادي الشاي ضمن قاطع عمليات كركوك”.

وكانت قوات الأمن العراقية ألقت الخميس الماضي القبض على إرهابي في محافظة ذي قار جنوب البلاد.