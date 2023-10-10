المقاومة الوطنية اللبنانية تدمّر ملالة للاحتلال الإسرائيلي

وأوضحت المقاومة في بيان، نقلته قناة المنار أنه “رداً على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت عدداً من نقاط المراقبة التابعة للمقاومة، قام مقاومونا مساء اليوم باستهداف ملالة إسرائيلية من نوع زيلدا عند موقع الصدح غرب المستوطنة المسماة (أفيفيم) بصاروخين موجّهين وتم إصابتها وتدميرها بالكامل “.

وكان إعلام العدو الإسرائيلي أكد إطلاق صاروخ مضاد للدروع من الأراضي اللبنانية نحو آلية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في أفيفيم على الحدود الفلسطينية مع لبنان.