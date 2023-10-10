المقاومة الوطنية اللبنانية تدمّر ملالة للاحتلال الإسرائيلي
بيروت- سانا
أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية أن أبطال المقاومة دمروا بالكامل مساء اليوم ملالة تابعة للاحتلال الإسرائيلي بصواريخ موجهة، رداً على اعتداءات الاحتلال على عدد من نقاط المراقبة التابعة للمقاومة.
وأوضحت المقاومة في بيان، نقلته قناة المنار أنه “رداً على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت عدداً من نقاط المراقبة التابعة للمقاومة، قام مقاومونا مساء اليوم باستهداف ملالة إسرائيلية من نوع زيلدا عند موقع الصدح غرب المستوطنة المسماة (أفيفيم) بصاروخين موجّهين وتم إصابتها وتدميرها بالكامل “.
وكان إعلام العدو الإسرائيلي أكد إطلاق صاروخ مضاد للدروع من الأراضي اللبنانية نحو آلية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في أفيفيم على الحدود الفلسطينية مع لبنان.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، مع تحليق لطيران حربي واستطلاعي معاد على علو منخفض.
كما أطلقت قوات الاحتلال قذائف فوسفورية على أطراف بلدتي الماري والمجيدية، كما قصفت منطقتي بسطرة ووادي خنسا.
كذلك قصفت قوات الاحتلال بالمدفعية أطراف بلدتي مروحين والضهيرة على الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة.
وطال القصف الإسرائيلي أيضاً محيط بلدات العزية والحنية وأم التوت والبستان والزلوطية، وسمعت أصداؤه في مدينة صور، مشيرة إلى أنه لم تسجل أي إصابات بشرية.
وفي شأنٍ متصل، أكد الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال عون أنه لن يتحقق السلام أو الاستقرار في المنطقة مع استمرار استباحة حقوق الشعب الفلسطيني وتعرضه للظلم.
وذكر عون في تغريدة له عبر منصة “إكس” أنه “لن يقوم سلام ولا استقرار ولا ازدهار في المنطقة طالما أن الشعب الفلسطيني يقهر ويظلم وتسلب أرضه وتستباح حقوقه”.
وأضاف عون: “إن المقاربة الإسرائيلية القائمة دوماً على مبدأ القوة وسلب الحقوق والتهجير وضرب القرارات والمواثيق الدولية لن توصل إلا إلى مزيد من الحروب”، مشدداً على أن التاريخ البعيد والقريب يشهد أن الإنسان الذي يقاتل دفاعاً عن وجوده يمكنه أن ينتصر على آلة التدمير مهما بلغ جبروتها.